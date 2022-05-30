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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси назвал форварда мадридского «Реала» Карима Бензема фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Его слова приводит TyC Sports.

Реал
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Источник: AP 2022

34-летний аргентинец признался, что у него нет сомнений, что награду заберет именно французский форвард «королевского клуба». «Очевидно, что Бензема провел блестящий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов», — подытожил Месси.

Бензема отметился 15 голами в 12 матчах Лиги чемпионов. В решающем матче «Реал» с минимальным счетом обыграл «Ливерпуль». 34-летний Бензема в пятый раз в карьере завоевал кубок Лиги чемпионов. В матчах чемпионата Испании Бензема отметился 27 голами и стал лучшим бомбардиром по итогам турнира.

Номинантов на «Золотой мяч» объявят 12 августа. Церемония вручения награды пройдет 17 сентября.

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