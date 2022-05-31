Денис Черышев рассказал, как относятся к русским в Испании

«Был ли негатив ко мне в “Валенсии” из-за того что я русский? Нет. Я с ребятами знаком уже много лет, они знают меня хорошо. Отношение ко мне не изменилось, ко мне все с уважением относятся, и я всех люблю. То есть никаких проблем нет. Да и в целом в Испании я не сталкивался с напряжением в отношении русских людей только потому, что они русские», — приводят слова Черышева «Известия».