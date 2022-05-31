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03:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Черышев рассказал, как относятся к русским в Испании

Российский полузащитник Денис Черышев рассказал, как относятся в Испании к россиянам.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Был ли негатив ко мне в “Валенсии” из-за того что я русский? Нет. Я с ребятами знаком уже много лет, они знают меня хорошо. Отношение ко мне не изменилось, ко мне все с уважением относятся, и я всех люблю. То есть никаких проблем нет. Да и в целом в Испании я не сталкивался с напряжением в отношении русских людей только потому, что они русские», — приводят слова Черышева «Известия».

Напомним, ранее Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии». 31-летний полузащитник провёл за испанский клуб 96 матчей в чемпионате, а также 122 матча во всех турнирах.

В минувшем сезоне Денис Черышев провёл за «Валенсию» 20 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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