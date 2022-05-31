Текущие события
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
21
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
2.06
Чехия
Швейцария
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Манчестер Сити»: трансфер Холанда свидетельствует о силе нашего клуба

Халдун Аль-Мубарак, являющийся владельцем «Манчестер Сити», прокомментировал трансфер нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

Манчестер Сити
Боруссия ДЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Холанд с первых дней своего пребывания в Норвегии, а затем в Дортмунде, был в центре нашего внимания, как минимум четыре или пять лет. Мы следили за его прогрессом на протяжении многих лет и видели, как он превратился из очень талантливого, высококлассного молодого игрока с высоким потенциалом в одного из самых, если не самого интересного нападающего в мире.

Он очень, очень уникальный, невероятно талантливый нападающий, на которого, я думаю, смотрит весь мир. Я бы сказал, что любая топовая команда в мире хотела бы, чтобы он присоединился к ней, и мы очень рады, что Холанд решил присоединиться именно к “Манчестер Сити”. Я думаю, что это свидетельство большой работы, проделанной в этом клубе.

Это также свидетельство качества этой команды, и это свидетельство того, что Холанд не просто великий игрок, а очень умный игрок, который увидел потенциал того, что он может сделать, и то, как он может развиваться дальше профессионально, будучи частью этой команда», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт клуба.

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Украинец кривлялся на дуэли взглядов. Россиянин вырубил его на ринге. Видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь