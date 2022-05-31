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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:56 (мск), источник: Sports.Ru

Канте может уйти из «Челси» летом

Нголо Канте может покинуть «Челси» летом. По данным L'Équipe, лондонский клуб и 31-летний полузащитник уже несколько месяцев обсуждают условия нового контракта.

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Источник: Reuters

Срок действующего соглашения между французом и «Челси» истекает летом 2023 года. Канте счастлив в «Челси», но его будущее остается неопределенным, так как многие клубы делают в «Челси» запросы по нему.

Сообщалось, что интерес к Канте проявляет «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне опорник провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.

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