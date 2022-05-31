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11:59 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски хочет перейти в «Барсу» в середине июня. Форвард «Баварии» сделает все для этого

Роберт Левандовски хочет стать игроком «Барселоны» в середине июня.

Барселона
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Источник: Reuters

По данным Diario Sport, переговоры между форвардом «Баварии» и каталонским клубом находятся на продвинутой стадии, контракт с ним практически согласован. Как ожидается, проблем при переговорах между клубом и игроком не возникнет.

Другой вопрос — позиция «Баварии», с которой у Левандовского контракт до 2023 года. Мюнхенский клуб не хочет отпускать форварда, и «Барсе» предстоит сделать шаги, которые заставят «Баварию» изменить позицию.

33-летний нападающий хочет перейти в «Барселону» после матча между сборными Польши и Бельгии, который состоится 14 июня. Он хочет отправиться в отпуск, зная, что его будущее уже решено. Роберт намерен сделать все возможное, чтобы стать игроком «Барселоны» в июне.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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