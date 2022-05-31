«Сити» интересуется Кукурельей, поэтому клуб предложил Зинченко «Эвертону» и «Ньюкаслу»
«Манчестер Сити» намерен укрепить состав левым защитником и интересуется игроком «Брайтона» Марком Кукурельей.
«Манчестер Сити» намерен укрепить состав левым защитником и интересуется игроком «Брайтона» Марком Кукурельей.
Для осуществления этого трансфера «Сити» готов расстаться с украинским футболистом Александром Зинченко. Английский клуб предложил подписать Зинченко «Эвертону» и «Ньюкаслу». Об этом сообщает The Athletic.
В команде Хосепа Гвардиолы украинец чаще всего играл на левом фланге обороны, но после перехода в другой клуб он, вероятно, будет больше использоваться в полузащите.
«Эвертон», который в зимнее трансферное окно подписал левого защитника Виталия Миколенко на замену Луке Диню, вероятно будет искать варианты усиления полузащиты. Если Зинченко перейдет в «Эвертон», то его, скорее всего, будут использовать в центре поля.
Заинтересованность «Ньюкасла» в трансфере Александра Зинченко будет зависеть от того, выкупит ли клуб Мэтта Таргетта у «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, об интересе к футболисту «Манчестер Сити» со стороны «Арсенала». В минувшем сезоне 25-летний Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах и сделал 6 результативных передач.