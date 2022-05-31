Текущие события
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
21
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
2.06
Чехия
Швейцария
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:24 (мск), источник: Газета.Ру

Новый владелец «Челси» Боули сделал заявление после покупки клуба у Абрамовича

Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули сделал заявление после покупки клуба у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Напомним, консорциум американца заплатил 4,25 миллиардов фунтов за приобретение «синих».

«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба “Челси”. Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом. Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха “Челси”. Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также Английскую премьер-лигу за всю их работу», — приводит слова Боули пресс-служба «Челси».

В этом сезоне «Челси» не смог завоевать ни одного титула, дважды проиграв в финале Кубка Англии и Кубка лиги соответственно. В АПЛ команда финишировала на третьем месте.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

 McDonald's подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России
Арестович обещал устроить США истерику, если Вашингтон не передаст Киеву РСЗО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь