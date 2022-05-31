Новый владелец «Челси» Боули сделал заявление после покупки клуба у Абрамовича

«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба “Челси”. Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом. Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха “Челси”. Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также Английскую премьер-лигу за всю их работу», — приводит слова Боули пресс-служба «Челси».