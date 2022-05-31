Новый владелец «Челси» Боули сделал заявление после покупки клуба у Абрамовича
Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули сделал заявление после покупки клуба у российского бизнесмена Романа Абрамовича.
Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули сделал заявление после покупки клуба у российского бизнесмена Романа Абрамовича.
Напомним, консорциум американца заплатил 4,25 миллиардов фунтов за приобретение «синих».
«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба “Челси”. Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом. Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха “Челси”. Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также Английскую премьер-лигу за всю их работу», — приводит слова Боули пресс-служба «Челси».
В этом сезоне «Челси» не смог завоевать ни одного титула, дважды проиграв в финале Кубка Англии и Кубка лиги соответственно. В АПЛ команда финишировала на третьем месте.
Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.