Стали известны пары 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

На данной стадии сыграют 32 клуба. В розыгрыш вступают 16 команд Высшей лиги, которые присоединятся к 16 коллективам, вышедшим из предыдущего раунда турнира.
Пары 1/16 финала выглядят следующим образом:
«Волна» (Пинск) (Д2) — «Динамо-Минск»;.
«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Динамо-Брест»;.
«Барановичи» (Д2) — «Энергетик-БГУ» (Минск);.
«Осиповичи» (Д2) — «Неман» (Гродно);.
«Газовик» (Витебск) (Д3) — «Днепр» (Могилев);.
«Островец» (Д2) — «Шахтер» (Солигорск);.
«Крумкачы» (Минск) (Д3) — «Ислочь» (Минский р-н);.
«Сморгонь» (Д2) — «Слуцк»;.
«Стэнлес» (Пинск) (Д3) — БАТЭ (Борисов);.
«Нафтан» (Новополоцк) (Д2) — «Минск»;.
«Макслайн» (Рогачев) (Д2) — «Витебск»;.
«Лида» (Д2) — «Арсенал» (Дзержинск);.
«Технолог-БГУТ» (Могилев) (КФК) — «Белшина» (Бобруйск);.
«Жодино-Южное» (Д3) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино);.
«Молодечно-2018» (Д2) — «Славия» (Мозырь).
Победители пар определятся в одноматчевых противостояниях, которые пройдут 22—23 июня. Жеребьевка ⅛ финала состоится в Доме футбола 24 июня.
Действующим обладателем Кубка Беларуси является футбольный клуб «Гомель», в финале прошедшего розыгрыша обыгравший БАТЭ (2:1).