Текущие события
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
2.06
Чехия
Швейцария
Футбол. Лига наций
2.06
Испания
Португалия
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
29.05
Неман
Белшина
22
29.05
Энергетик-БГУ
Славия М
50
28.05
Динамо Брс
БАТЭ
03
28.05
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
34
28.05
Шахтер С
Витебск
20
27.05
Ислочь
Днепр-Могилев
32
27.05
Слуцк
Гомель
22
26.05
Минск
Арсенал Д
20
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:27 (мск), источник: БЕЛТА

Стали известны пары 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме футбола состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Беларуси сезона 2022/23, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

На данной стадии сыграют 32 клуба. В розыгрыш вступают 16 команд Высшей лиги, которые присоединятся к 16 коллективам, вышедшим из предыдущего раунда турнира.

Пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

«Волна» (Пинск) (Д2) — «Динамо-Минск»;.

«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Динамо-Брест»;.

«Барановичи» (Д2) — «Энергетик-БГУ» (Минск);.

«Осиповичи» (Д2) — «Неман» (Гродно);.

«Газовик» (Витебск) (Д3) — «Днепр» (Могилев);.

«Островец» (Д2) — «Шахтер» (Солигорск);.

«Крумкачы» (Минск) (Д3) — «Ислочь» (Минский р-н);.

«Сморгонь» (Д2) — «Слуцк»;.

«Стэнлес» (Пинск) (Д3) — БАТЭ (Борисов);.

«Нафтан» (Новополоцк) (Д2) — «Минск»;.

«Макслайн» (Рогачев) (Д2) — «Витебск»;.

«Орша» (Д2) — «Гомель»;.

«Лида» (Д2) — «Арсенал» (Дзержинск);.

«Технолог-БГУТ» (Могилев) (КФК) — «Белшина» (Бобруйск);.

«Жодино-Южное» (Д3) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино);.

«Молодечно-2018» (Д2) — «Славия» (Мозырь).

Победители пар определятся в одноматчевых противостояниях, которые пройдут 22—23 июня. Жеребьевка ⅛ финала состоится в Доме футбола 24 июня.

Действующим обладателем Кубка Беларуси является футбольный клуб «Гомель», в финале прошедшего розыгрыша обыгравший БАТЭ (2:1).

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Рыбак поймал редчайший улов и разбогател
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь