Кьеллини перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Он перейдет в американский клуб бесплатно, как свободный агент.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в настоящее время достигнуто полное соглашение. Заключительная встреча ожидается в Лондоне в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что защитник покинет «Ювентус» по окончании сезона.