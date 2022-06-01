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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кьеллини перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини собирается присоединиться к «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS.

Ювентус
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Источник: Reuters

Он перейдет в американский клуб бесплатно, как свободный агент.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в настоящее время достигнуто полное соглашение. Заключительная встреча ожидается в Лондоне в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что защитник покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Напомним, Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 он провел 26 матчей, но не отметился результативными действиями.

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