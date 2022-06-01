Лучший бомбардир мира разругался с «Баварией». Что будет с Левандовским?

«Моя история в “Баварии” подошла к концу, я больше не хочу играть в этом клубе. Трансфер станет лучшим вариантом для всех».

Эти слова Роберт Левандовски произнес на пресс-конференции сборной Польши в понедельник, тем самым пойдя на открытый конфликт с руководством своей команды.

Слова поляка моментально разлетелись по всем мировым СМИ, заставив «Баварию» реагировать на столь резкий выпад в своей адрес. В клубе предоставили слово Оливеру Кану, который сейчас занимает пост спортивного директора чемпиона Германии.

«Не могу объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут. Левандовски должен понимать, какое место он занимает в “Баварии”. Благодарность — это не улица с односторонним движением», — ответил нападающему бывший вратарь.

Неготовность обеих сторон уступать ставит их в тупик, который им как-то предстоит решать в летнее трансферное окно. Но как один из лучших игроков мира и самый сильный клуб Германии дошли то точки невозврата после нескольких лет идеальных отношений?

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Из-за чего Левандовски пошел на конфликт с «Баварией»

Еще год назад союз польского форварда с мюнхенским клубом выглядел прочным и нерушимым. Роберт стабильно забивал от 40 голов за сезон, штамповал чемпионства и даже дважды добирался до победы в Лиге чемпионов. После триумфа в последней Левандовски был признан лучшим игроком года по версии ФИФА, а год спустя завоевал еще и «Золотую бутсу». Контракт нападающего действует до 2023 года, и тогда никто не сомневался, что он будет доработан до конца или продлен. Но каждая сказка имеет конец.

Проблемы начались в минувшем сезоне. Обычно топ-клубы не тянут до последнего с продлением контракта, а занимаются этим вопросом за полтора года до его окончания. Но зимой никаких официальных сообщений о пролонгации договора не последовало, а пресса начала сыпать инсайдами из стана «Баварии».

Главное немецкое спортивное издание Bild сообщило, что Левандовски намерен летом уйти из клуба. В качестве причин указывались два момента. Первый — недовольство Юлианом Нагельсманом. Журналисты утверждали, что поляку не нравится зацикленность тренера на тактике, которой уделяется слишком большое внимание. Еще одной причиной стал «Золотой мяч», который в 2021 году достался Лионелю Месси.

Многие болельщики и эксперты со всех уголков земного шара называли эту ситуацию «ограблением Левандовского». К тому же форварда лишили заветной награды, когда France Football отказался вручать приз во время пандемии в 2020 году. Выходит, что не по своей вине Роберт так и остался без «Золотого мяча». По мнению нападающего, у него было бы больше шансов завоевать приз, если бы он играл в другом клубе и другом чемпионате.

«Потеряли не игрока, а человека»

После этих сливов директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что это все вбросы, а клуб намерен сохранить игрока, с которым уже обсуждает продление контракта. Только вот сам Левандовски сказал, что ничего не слышал о новом договоре и на эту тему ни с кем не общался.

С тех пор отношения форварда и клуба постепенно накалялись. Сам поляк до недавней пресс-конференции придерживался аккуратных высказываний, доверив всю ругань своему агенту Пини Захави. А в «Баварии» посчитали представителя игрока виновником испортившихся отношений. Салихамиджич заявил, что агент запудрил Левандовскому мозги и настроил его на уход из клуба. Захави пришлось отбиваться.

«Роберт — взрослый человек, который точно знает, чего хочет. Я не собираюсь пудрить ему мозги или влиять на него, я никогда этого не делал. Никого здесь не волнуют деньги — ни Левандовского, ни меня. С тех пор, как он чувствовал уважение со стороны “Баварии”, прошло уже несколько месяцев. “Бавария” потеряла не игрока, а человека», — ответил агент.

Но теперь не выдержали нервы и у самого Роберта. СМИ писали, что слова Салихамиджича сильно задели форварда, что только укрепило его желание покинуть клуб. К тому же Левандовски вряд ли хотел повторения ситуации восьмилетней давности, когда он уходил из «Боруссии». Тогда за год до окончания контракта «Бавария» была готова выкупить форварда, но «шмели» уговорили его остаться. В итоге Роберт провел в Дортмунде еще сезон и все равно переехал в Мюнхен уже в статусе свободного агента.

Где окажется Левандовски

Все последние слухи отправляют 33-летнего форварда в «Барселону». В каталонском клубе подтверждали факт переговоров с Левандовским, но никакой конкретики не давали. Однако местные СМИ успели все раскопали. Они писали, что Роберту предложат трехлетний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро в год. Это меньше его нынешнего оклада в «Баварии», но ради мечты о «Золотом мяче» поляк готов пойти на такую жертву.