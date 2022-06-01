«Милан» продали за 1,2 миллиарда евро

«Приоритетом для RedBird является сотрудничество с завоевавшей титул спортивной и клубной управленческой командой клуба, чтобы продолжить путь “Милана” к вершине мирового футбола. Сочетание успешной команды на поле, опыта “Милана” в развитии и приобретении игроков, коммерческой деятельности мирового класса и опыта RedBird в управлении и построении глобального спортивного бизнеса гарантирует, что следующая глава в легендарной истории “Милана” приведет “россонери” к еще больших высотам», — говорится в сообщении.