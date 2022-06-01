Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала»

«Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнёров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали.



Я пришёл в “Реал” девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на “Сантьяго Бернабеу”, завоёвывать трофеи и быть часть чего-то великого.



Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью “Реала” и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!» — написал Бэйл.