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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах может уйти в другой клуб АПЛ, если не договорится о новом контракте с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов покинуть мерсисайдский клуб, в том случае если ему не удастся договориться о новом контракте со своей командой.

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Источник: Reuters

Сообщается, что египтянин предпочтёт остаться в английской Премьер-лиге, в случае ухода из «Ливерпуля». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Мохамед Салах после заключения нового контракта с «Ливерпулем» хочет стать шестым самым высокооплачиваемым игроком в мире. Руководство мерсисайдского клуба пока, что не может удовлетворить требования египетского форварда.

Источник сообщает, что за последние шесть месяцев между Салахом и «Ливерпулем» не было личных переговоров. В последний раз, когда обсуждался его новый контракт, как сообщалось, существовал огромный разрыв между тем, чего хотел Салах, и тем, что клуб был готов ему предложить.

Ранее форвард «Ливерпуля» заявлял, что не просит «сумасшедших» условий по новому соглашению и он открыт к подписанию двухлетнего соглашения.

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