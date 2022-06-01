Салах может уйти в другой клуб АПЛ, если не договорится о новом контракте с «Ливерпулем»

Сообщается, что египтянин предпочтёт остаться в английской Премьер-лиге, в случае ухода из «Ливерпуля». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Мохамед Салах после заключения нового контракта с «Ливерпулем» хочет стать шестым самым высокооплачиваемым игроком в мире. Руководство мерсисайдского клуба пока, что не может удовлетворить требования египетского форварда.

Источник сообщает, что за последние шесть месяцев между Салахом и «Ливерпулем» не было личных переговоров. В последний раз, когда обсуждался его новый контракт, как сообщалось, существовал огромный разрыв между тем, чего хотел Салах, и тем, что клуб был готов ему предложить.