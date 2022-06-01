Курту Зума запретили заводить кошек в ближайшие 5 лет и приговорили к 12 месяцам работ

Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере».

27-летнего французского футболиста приговорили к 12 месяцам общественных работ и запретили заводить кошек в ближайшие пять лет.

Ранее стало известно, что Зума признал свою вину в двух случаях нарушения закона о защите животных на слушании в суде Темзы. Йоан, брат Зума, снимавший эти видео, признал свою вину в подстрекательстве.