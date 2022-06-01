Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо»

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо» из Дрездена.

Антон Митрюшкин перешёл в дрезденское «Динамо» из другого немецкого клуба дюссельдорфской «Фортуны». 26-летний российский голкипер в завершившемся сезоне сыграл за «Динамо» из Дрездена пять матчей.

Дрезденское «Динамо» вылетело из второй Бундеслиги по итогам завершившегося сезона, уступив в стыковых матчах «Кайзерслаутерну».