Нападающий «Ливерпуля» Мане согласовал трехлетний контракт с «Баварией»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласовал контракт с «Баварией».
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласовал контракт с «Баварией».
Об этом сообщает журналист Дэйв Оскоп в Twitter.
По данным источника, сенегалец и мюнхенский клуб сошлись на трехлетнем соглашении. Также сообщается, что в трансфере форварда был заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». Теперь «Бавария» и «Ливерпуль» должны согласовать стоимость трансфера.
В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.
Ранее сообщалось, что Садио Мане принял решение покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.