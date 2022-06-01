Нападающий «Ливерпуля» Мане согласовал трехлетний контракт с «Баварией»

Об этом сообщает журналист Дэйв Оскоп в Twitter.

По данным источника, сенегалец и мюнхенский клуб сошлись на трехлетнем соглашении. Также сообщается, что в трансфере форварда был заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». Теперь «Бавария» и «Ливерпуль» должны согласовать стоимость трансфера.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.