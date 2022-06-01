Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Польша
Уэльс
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
2.06
Чехия
Швейцария
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:45 (мск), источник: Газета.Ру

Нападающий «Ливерпуля» Мане согласовал трехлетний контракт с «Баварией»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласовал контракт с «Баварией».

Ливерпуль
БаварияЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Дэйв Оскоп в Twitter.

По данным источника, сенегалец и мюнхенский клуб сошлись на трехлетнем соглашении. Также сообщается, что в трансфере форварда был заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». Теперь «Бавария» и «Ливерпуль» должны согласовать стоимость трансфера.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.

Ранее сообщалось, что Садио Мане принял решение покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

 18-летняя дочь экс-вратаря сборной России рассказала, как ночью ее преследовал неизвестный
Путин уволил пять генералов МВД
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь