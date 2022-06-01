В Испании сообщают, что Пике и Шакира расстались из-за измен защитника «Барселоны»

По данным источника, Шакира узнала, что футболист изменяет ей с другой женщиной. Сообщается, что игрок уже несколько недель живет один в старой квартире.

Издание утверждает, что Пике посещает ночные клубы, в одном из которых его заметили с одноклубником Рики Пучем в сопровождении женщин. Защитник каталонцев часто мог находиться в клубах до 2−3 часов ночи, несмотря на утренние тренировки.