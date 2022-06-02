Американцы купили еще один топ-клуб. США все больше контролируют европейский футбол

У «Милана», который в минувшем сезоне впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии, будут новые владельцы. Американская инвестиционная компания RedBird Capital достигла договоренности о покупке клуба с фондом Elliott Advisors — он вел дела россонери последние несколько лет. Сумма сделки составит 1,2 миллиарда евро. У Elliott останется миноритарный пакет акций, плюс фонд сохранит места в совете директоров.

Напомним, что Elliott получил контроль над «Миланом» в 2018 году — после того как предыдущий хозяин, китайский бизнесмен Йонхон Ли, не смог вернуть фонду взятые у него займы и едва не довел красно-черных до банкротства. Операционные убытки составляли 560 миллионов евро. Был введен режим экономии, «Милан» старался жить по средствам и не переплачивать. Из-за этого не получилось продлить контракты с Джанлуиджи Доннаруммой, Хаканом Чалханоглу и Франком Кессье. Зато убытки постепенно уменьшались и в сезоне-2020/21 составили, по информации La Gazzetta dello Sport, всего 60 миллионов евро.

Однако в Elliott не скрывали, что, приведя дела в порядок, рассчитывают найти нового владельца. В конце апреля казалось, что им станет крупнейший инвестиционный фонд Бахрейна Investcorp. Покупка оценивалась в 1,1 миллиарда евро, а ближневосточное государство вслед за соседями из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии получило бы в собственность футбольный клуб из Европы. La Gazzetta dello Sport сообщала, что уже этим летом на трансферы бахрейнцы выделят 300 миллионов евро. Но в итоге все отменилось — Elliott заключил сделку с RedBird Capital.

«Милан» празднует победу в чемпионате Италии-2021/22 | Источник: Reuters

«Для нас большая честь быть частью прославленной истории “Милана”. Мы рады сыграть свою роль в следующей главе, когда он возвращается на законное место на самой вершине итальянского, европейского и мирового футбола», — сказал основатель и управляющий партнер RedBird Джерри Кардинале.

Во всей этой истории есть два любопытных момента. Первый — около года назад RedBird Capital купила порядка 10 процентов акций компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» (а кроме того, бейсбольным «Бостон Ред Сокс»). Возникает вопрос о конфликте интересов. Однако акции Fenway Sports Group — просто пассивная инвестиция. RedBird никак не принимает участия в управлении английским клубом, у компании нет представителей в совете директоров красных.

Так что со стороны УЕФА не должно последовать никаких возражений по поводу участия «Милана» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — тем более в европейском футбольном союзе в свое время разбирались с куда более сложным и неоднозначным кейсом «Лейпцига» и «Зальцбурга».

Стефано Пиоли | Источник: AFP 2022

Второй фактор — очередной европейский топ-клуб перешел под контроль владельцев из США. За несколько дней до истории с «Миланом» официально оформлена сделка по покупке «Челси» консорциумом во главе с бизнесменом из США Тодом Боэли. Про «Ливерпуль» уже сказано выше. «Манчестер Юнайтед» контролирует семейство Глейзеров, «Арсенал» — Стэн Кронке. Американские боссы у «Кристал Пэлас» и «Бернли», заокеанские воротилы обладают крупными пакетами акций в «Лидсе» и «Астон Вилле».