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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе отреагировал на слухи о том, что внёс 14 человек в чёрный список «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что он составил список из 14 человек, которые должны покинуть клуб.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Фейк», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Сообщалось, что в список Мбаппе вошли Маурисио Почеттино, Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Лейвин Курзава, Данилу Перейра, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.

Ранее Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл за парижан 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 39 голов и сделал 26 результативных передач.

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