«Барселона» показала новую домашнюю форму — с вертикальными полосами трех цветов. Она посвящена Олимпиаде-1992

Комплект, подготовленный компанией Nike, выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор — со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.

Как пишет пресс-служба клуба, комплект отражает дух Барселоны-1992, а графические элементы, использованные в дизайне этой формы, схожи с теми, что использовались на плакатах, выпущенных к той Олимпиаде.