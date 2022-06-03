«Барселона» показала новую домашнюю форму — с вертикальными полосами трех цветов. Она посвящена Олимпиаде-1992
«Барселона» представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.
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«Барселона» представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.
Комплект, подготовленный компанией Nike, выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор — со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.
Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.
Как пишет пресс-служба клуба, комплект отражает дух Барселоны-1992, а графические элементы, использованные в дизайне этой формы, схожи с теми, что использовались на плакатах, выпущенных к той Олимпиаде.
На спине у футболистов теперь будет размещен логотип Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.