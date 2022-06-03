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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:27 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» объявил об уходе Ляказетта

Пресс-служба «Арсенала» объявила об уходе из клуба нападающего Александра Ляказетта.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Француз покинул «канониров» по причине истечения срока контракта. Ранее сообщалось, что футболист близок к возвращению в «Лион».

Лондонцы приобрели Ляказетта у «Лиона» в 2017 году за 53 миллиона евро. В составе красно-белых 31-летний игрок провел 206 матчей, забил 71 гол и сделал 36 результативных передач.

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