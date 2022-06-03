«Арсенал» объявил об уходе Ляказетта

Француз покинул «канониров» по причине истечения срока контракта. Ранее сообщалось, что футболист близок к возвращению в «Лион».

Лондонцы приобрели Ляказетта у «Лиона» в 2017 году за 53 миллиона евро. В составе красно-белых 31-летний игрок провел 206 матчей, забил 71 гол и сделал 36 результативных передач.