Вице-президент «Барсы»: Сможем подписать Левандовского, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза
«Барселона» пока не может подписать нападающего Роберта Левандовского.
Барселона
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«Барселона» пока не может подписать нападающего Роберта Левандовского.
Об этом сообщил вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу.
«Сейчас из-за правил Ла Лиги подписать его невозможно. Но если мы сможем снизить его зарплату и сумму трансфера в три раза, это будет возможно», — сказал Ромеу.
Ранее Левандовски заявил, что хочет уйти из «Баварии».