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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:04 (мск), источник: Sports.Ru

Вице-президент «Барсы»: Сможем подписать Левандовского, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза

«Барселона» пока не может подписать нападающего Роберта Левандовского.

Барселона
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Источник: Reuters

Об этом сообщил вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу.

«Сейчас из-за правил Ла Лиги подписать его невозможно. Но если мы сможем снизить его зарплату и сумму трансфера в три раза, это будет возможно», — сказал Ромеу.

Ранее Левандовски заявил, что хочет уйти из «Баварии».

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