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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:23 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Салах счел неуважением предложенные условия нового контракта. «Ливерпуль» хотел увеличить зарплату всего на 15%

Нападающий Мохамед Салах останется в «Ливерпуле» на следующий сезон. Однако дальнейшее его будущее не определено. Как сообщает The Athletic, египтянина не устроило предложение «Ливерпуля» о новом контракте.

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Источник: Reuters

По данным издания, Салаху предложили соглашение с повышением зарплаты на 15%. Мо счел это неуважением, он считает, что достоин большего. Если бы египтянин согласился на это предложение, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 230 000 фунтов в неделю. В настоящий момент самая большая зарплата в «Ливерпуле» у защитника Вирджила Ван Дейка — 220 000 фунтов в неделю.

Неизвестно, сколько точно просит Салах у «Ливерпуля». Сторона игрока оценила зарплаты других топ-футболистов и пришла к выводу, что в случае удовлетворения клубом требований игрока он станет шестым в мире по зарплате.

У «Ливерпуля» с футболистом есть разногласия и относительно срока соглашения. Салах хотел бы заключить двухлетний контракт, клуб предлагает четырехлетний.

29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 г., его контракт с клубом истекает по окончании следующего сезона. В нынешнем сезоне он стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) с 23 мячами. Всего у него 31 гол и 16 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах.

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