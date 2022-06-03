Салах счел неуважением предложенные условия нового контракта. «Ливерпуль» хотел увеличить зарплату всего на 15%

По данным издания, Салаху предложили соглашение с повышением зарплаты на 15%. Мо счел это неуважением, он считает, что достоин большего. Если бы египтянин согласился на это предложение, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 230 000 фунтов в неделю. В настоящий момент самая большая зарплата в «Ливерпуле» у защитника Вирджила Ван Дейка — 220 000 фунтов в неделю.

Неизвестно, сколько точно просит Салах у «Ливерпуля». Сторона игрока оценила зарплаты других топ-футболистов и пришла к выводу, что в случае удовлетворения клубом требований игрока он станет шестым в мире по зарплате.

У «Ливерпуля» с футболистом есть разногласия и относительно срока соглашения. Салах хотел бы заключить двухлетний контракт, клуб предлагает четырехлетний.