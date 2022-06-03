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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:17 (мск), источник: Sport24

Игрок «Тоттенхэма» Эмерсон чудом выжил в перестрелке после попытки ограбления

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял, находящийся на отдыхе в бразильском городе Американа, штат Сан-Паулу, подвергся попытке вооруженного ограбления и чудом остался жив.

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Источник: Reuters

Игроку удалось выйти из положения невредимым благодаря полицейскому, который проводил его до машины после того, как произошла перестрелка из 29 выстрелов.

«После выхода с мероприятия охранник, узнавший Эмерсона, попросил с ним сфотографироваться. Именно тогда Роял подвергся попытке ограбления — преступник, наставив на него дуло пистолета, потребовал себе часы и другие личные вещи.

Потом преступник понял, что рядом был охранник. Мы запомнили только перестрелку, нам удалось увернуться. Я плохо помню, все произошло очень быстро и адреналин бежал по телу», — цитирует Marca представителя футболиста, который вместе с Эмерсоном посещал мероприятие.

Эмерсон до перехода в «Тоттенхэм» выступал за «Бетис» и «Барселону».

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