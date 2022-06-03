Игрок «Тоттенхэма» Эмерсон чудом выжил в перестрелке после попытки ограбления
Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял, находящийся на отдыхе в бразильском городе Американа, штат Сан-Паулу, подвергся попытке вооруженного ограбления и чудом остался жив.
Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял, находящийся на отдыхе в бразильском городе Американа, штат Сан-Паулу, подвергся попытке вооруженного ограбления и чудом остался жив.
Игроку удалось выйти из положения невредимым благодаря полицейскому, который проводил его до машины после того, как произошла перестрелка из 29 выстрелов.
«После выхода с мероприятия охранник, узнавший Эмерсона, попросил с ним сфотографироваться. Именно тогда Роял подвергся попытке ограбления — преступник, наставив на него дуло пистолета, потребовал себе часы и другие личные вещи.
Потом преступник понял, что рядом был охранник. Мы запомнили только перестрелку, нам удалось увернуться. Я плохо помню, все произошло очень быстро и адреналин бежал по телу», — цитирует Marca представителя футболиста, который вместе с Эмерсоном посещал мероприятие.
Эмерсон до перехода в «Тоттенхэм» выступал за «Бетис» и «Барселону».