Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Словакия
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Молдавия
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Азербайджан
20
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мхитарян принял решение выступать за «Интер»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался продлевать контракт с римским клубом.

Рома
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Теперь на правах свободного агента 33-летний армянин перейдет в «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова подписать с полузащитником соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год. Зарплата Мхитаряна составила бы 3,5 миллиона евро.

При этом «Интер» согласен платить Мхитаряну 4,5 миллиона евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь