Мхитарян принял решение выступать за «Интер»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался продлевать контракт с римским клубом.
Рома
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался продлевать контракт с римским клубом.
Теперь на правах свободного агента 33-летний армянин перейдет в «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Рома» готова подписать с полузащитником соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год. Зарплата Мхитаряна составила бы 3,5 миллиона евро.
При этом «Интер» согласен платить Мхитаряну 4,5 миллиона евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.