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3 июня, источник: Sports.Ru

Макрон о решении Мбаппе: Роль президента — защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции

Президент Франции прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Франция
ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Французский футболист подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала».

— Килиан Мбаппе сказал, что вы обсуждали его решение остаться в «ПСЖ». Какую роль вы сыграли в этом?

— Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы! (смеется).

Я как и любой гражданин когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддержать команду — в данном случае «Марсель». У меня был разговор с Килианом Мбаппе. Я просто посоветовал ему остаться во Франции.

Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы страны, — сказал Эммануэль Макрон.

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