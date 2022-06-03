Макрон о решении Мбаппе: Роль президента — защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции

Французский футболист подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала».

— Килиан Мбаппе сказал, что вы обсуждали его решение остаться в «ПСЖ». Какую роль вы сыграли в этом?

— Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы! (смеется).

Я как и любой гражданин когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддержать команду — в данном случае «Марсель». У меня был разговор с Килианом Мбаппе. Я просто посоветовал ему остаться во Франции.