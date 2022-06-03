Макрон о решении Мбаппе: Роль президента — защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции
Президент Франции прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
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Президент Франции прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
Французский футболист подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала».
— Килиан Мбаппе сказал, что вы обсуждали его решение остаться в «ПСЖ». Какую роль вы сыграли в этом?
— Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы! (смеется).
Я как и любой гражданин когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддержать команду — в данном случае «Марсель». У меня был разговор с Килианом Мбаппе. Я просто посоветовал ему остаться во Франции.
Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы страны, — сказал Эммануэль Макрон.