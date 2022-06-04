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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист Бензема, осужденный на один год условно, отозвал апелляцию на приговор

По словам адвоката нападающего сборной Франции и «Реала», игрок принял такое решение, поскольку устал от этого дела.

Реал
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Источник: Reuters

ТАСС, 4 июня. Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не будет оспаривать решение суда, который признал его виновным в попытке шантажа бывшего партнера по национальной команде Матьё Вальбуэна. Об этом сообщает в субботу газета L'Equipe.

В конце ноября суд в Версале приговорил Бензема к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере €75 тыс. Адвокаты Бензема сообщили журналистам, что игрок намерен подать апелляцию на решение суда. Планировалось, что она будет рассмотрена 30 июня и 1 июля.

По словам адвоката Бензема, футболист отозвал апелляцию. Как утверждает представитель игрока, он принял такое решение, так как «устал» от этого дела, а не потому, что он признает свою вину.

В поле зрения правоохранительных органов Бензема попал в ноябре 2015 года и в итоге был задержан французской полицией. После краткосрочного заключения под стражу форварду были предъявлены обвинения в соучастии в шантаже против Вальбуэна, после чего игрок был отпущен на свободу в статусе подследственного. Позднее Бензема был отстранен от участия в играх за сборную Франции. В состав национальной команды форвард вернулся в мае 2021 года и сыграл на чемпионате Европы, отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, а также стал победителем Лиги наций.

Бензема 34 года, он выступает за «Реал» с 2009 года, перейдя из французского «Лиона». За это время он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем Кубка Испании и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании и клубного чемпионата мира. Всего француз провел за «Реал» 605 матчей, забив 323 гола и отдав 159 передач. В составе сборной Франции на его счету 95 матчей, 37 голов и 20 передач.

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