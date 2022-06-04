Футболист Бензема, осужденный на один год условно, отозвал апелляцию на приговор

ТАСС, 4 июня. Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не будет оспаривать решение суда, который признал его виновным в попытке шантажа бывшего партнера по национальной команде Матьё Вальбуэна. Об этом сообщает в субботу газета L'Equipe.

В конце ноября суд в Версале приговорил Бензема к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере €75 тыс. Адвокаты Бензема сообщили журналистам, что игрок намерен подать апелляцию на решение суда. Планировалось, что она будет рассмотрена 30 июня и 1 июля.

По словам адвоката Бензема, футболист отозвал апелляцию. Как утверждает представитель игрока, он принял такое решение, так как «устал» от этого дела, а не потому, что он признает свою вину.

В поле зрения правоохранительных органов Бензема попал в ноябре 2015 года и в итоге был задержан французской полицией. После краткосрочного заключения под стражу форварду были предъявлены обвинения в соучастии в шантаже против Вальбуэна, после чего игрок был отпущен на свободу в статусе подследственного. Позднее Бензема был отстранен от участия в играх за сборную Франции. В состав национальной команды форвард вернулся в мае 2021 года и сыграл на чемпионате Европы, отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, а также стал победителем Лиги наций.