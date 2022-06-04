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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:43 (мск), источник: Sport24

Жерар Пике и Шакира официально сообщили о расставании

Колумбийская певица Шакира подтвердила, что расстается со своим партнером, футболистом «Барселоны» Жераром Пике, от которого у нее двое детей.

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Источник: AFP 2022

«С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — говорится в кратком заявлении, опубликованном коммуникационным агентством певицы по согласованию с Пике.

По данным СМИ, 45-летняя Шакира узнала, что Пике ей изменяет с другой женщиной. Отмечалось, что 35-летний футболист живет один в другой стране и посещает ночные клубы.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально.

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