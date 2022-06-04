Жерар Пике и Шакира официально сообщили о расставании

«С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — говорится в кратком заявлении, опубликованном коммуникационным агентством певицы по согласованию с Пике.

По данным СМИ, 45-летняя Шакира узнала, что Пике ей изменяет с другой женщиной. Отмечалось, что 35-летний футболист живет один в другой стране и посещает ночные клубы.