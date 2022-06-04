Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Венгрия
Англия
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
16:00
Армения
Ирландия
10
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
14.05
Арминия
РБ Лейпциг
11
14.05
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
14.05
Байер
Фрайбург
21
14.05
Боруссия Д
Герта
21
14.05
Боруссия М
Хоффенхайм
51
14.05
Вольфсбург
Бавария
22
14.05
Майнц
Айнтрахт Ф
22
14.05
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию», заключив контракт до 2025 года, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

Краснодар
Боруссия МЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» в январе, а расторг контракт с клубом уже в начале марта. Под его руководством команда не провела ни одного матча. В «Боруссии» 45-летний специалист сменил Ади Хюттера, с которым клуб занял десятое место в минувшем сезоне Бундеслиги.

«В лице Даниэля Фарке мы смогли найти тренера, который идеально подходит для того пути, по которому мы хотим идти. Мы с нетерпением ждем возможности справиться с предстоящими задачами вместе с ним», — сказал спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус.

До «Краснодара» Фарке с 2017 по 2021 год тренировал «Норвич», который дважды выводил в Английскую премьер-лигу.

 'Кровь залила бассейн': как мордобой ватерполистов СССР и Венгрии шокировал мир
Американцы травят Овечкина и унижают себя
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь