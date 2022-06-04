Бывший тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» в январе, а расторг контракт с клубом уже в начале марта. Под его руководством команда не провела ни одного матча. В «Боруссии» 45-летний специалист сменил Ади Хюттера, с которым клуб занял десятое место в минувшем сезоне Бундеслиги.

«В лице Даниэля Фарке мы смогли найти тренера, который идеально подходит для того пути, по которому мы хотим идти. Мы с нетерпением ждем возможности справиться с предстоящими задачами вместе с ним», — сказал спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус.