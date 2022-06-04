«ПСЖ» намерен продать более шести игроков. В клубе хотят сделать ставку на французов

По информации источника, им стал экс спортивный директор «Монако» Луиш Кампуш. Стороны заключили соглашение на три года. Отмечается, что новый функционер хочет подписать пять новых футболистов, с двумя из которых он уже достиг устной договорённости. Кампуш хочет видеть в составе «ПСЖ» больше французов.