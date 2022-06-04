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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин подписал контракт с «Панатинаикосом»

Российский вратарь Юрий Лодыгин подписал контракт с греческим «Панатинаикосом», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Панатинаикос
Зенит
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Источник: Чемпионат.com

Предыдущим клубом российского стража ворот была греческая «Янина», за которую он выступал с января 2021 года. За это время он успел провести 50 матчей за команду, в которых пропустил 56 мячей и 20 раз сохранил ворота на замке.

Ранее голкипер уже выступал в Греции, защищая цвета «Ксанти» и «Олимпиакоса». В России Юрий известен по игре за санкт-петербургский «Зенит». За клуб он выступал с 2013 по 2019 год. С сине-бело-голубыми стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Также играл за турецкий «Газиантеп» и тульский «Арсенал».

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