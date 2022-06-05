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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:14 (мск), источник: Sport24

Салах пообещал «Барселоне», что перейдет в клуб следующим летом на правах свободного агента

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал обещание руководству «Барселоны», что летом 2023 года перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает Mirror.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

По данным источника, именно из-за переговоров с «Барселоной» нападающий медлит с подписанием нового контракта с мерсисайдцами.

Ранее Салах подтвердил, что останется в «Ливерпуле» на сезон-2022/23. Однако с продлением контракта могут возникнут большие проблемы, так как последний раз, когда обсуждалось новое соглашение Салаха, существовал огромный разрыв между предложением клуба и тем, чего хотел футболист.

Действующее соглашение 29-летнего египтянина с красными истекает через год. В сезоне-2021/22 Салах провел за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач.

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