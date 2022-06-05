Салах пообещал «Барселоне», что перейдет в клуб следующим летом на правах свободного агента

По данным источника, именно из-за переговоров с «Барселоной» нападающий медлит с подписанием нового контракта с мерсисайдцами.
Ранее Салах подтвердил, что останется в «Ливерпуле» на сезон-2022/23. Однако с продлением контракта могут возникнут большие проблемы, так как последний раз, когда обсуждалось новое соглашение Салаха, существовал огромный разрыв между предложением клуба и тем, чего хотел футболист.
Действующее соглашение 29-летнего египтянина с красными истекает через год. В сезоне-2021/22 Салах провел за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач.