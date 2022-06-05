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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Садио Мане назвал любимый клуб детства

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос про любимый клуб.

Бавария
Барселона
Реал
Марсель
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Источник: Reuters

— «Бавария», «Барселона» или «Реал»? — задал ему вопрос журналист.

— Сложный выбор. Это отличные команды. Да и фанаты «Ливерпуля» в любом случае будут недовольны моим ответом. Ставите меня в неловкое положение. Так что скажу, что в детстве моим любимы клубом был «Марсель», — цитирует Мане Foot Mercato.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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