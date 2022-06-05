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17:39 (мск), источник: Sports.Ru

Тчуамени хочет в «Реал», хотя Мбаппе и Кампуш убеждают его перейти в «ПСЖ». «Мадрид» и «Монако» близки к договоренности

Орельен Тчуамени близок к переходу в «Реал», но «ПСЖ» пытается его перехватить. По данным Goal.com, мадридский клуб близок к договоренности с «Монако» по трансферу 22-летнего опорника.

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Источник: Reuters

Однако в переговоры вмешался «ПСЖ», и теперь «Монако» повысил финансовые требования. «Реал» же пытается максимально снизить цену на Тчуамени, опираясь на желание футболиста присоединиться к клубу. В «Мадриде» понимают, что есть много клубов, способных заплатить за Тчуамени больше, чем они.

Француз твердо нацелен на переход в «Реал», хотя форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и будущий спортивный директор клуба Луиш Кампуш убеждают его поменять решение. Представители «ПСЖ» не сдаются несмотря на то, что Тчуамени уже давно хочет оказаться в «Реале».

На этой неделе может быть принято окончательное решение по будущему хавбека. Позиции «Монако» и «Реала» в переговорах сближаются, однако «ПСЖ» намерен бороться за игрока до конца.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов.

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