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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали рекордный бюджет «Реала» на летнее межсезонье

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» будет иметь в своем распоряжении более 400 миллионов евро (350 млн фунтов стерлингов) в летнее трансферное окно, сообщает goal.com.

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По информации портала, «Реал» на текущий момент урезал свой операционный бюджет, сократив расходы по всем направлениям. Также «сливочные» высвободят денежные средства за счет ухода футболистов с высокой зарплатой, а бюджет клуба пополнится благодаря победе в Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что команду покинут Марсело, Гарет Бэйл и Иско.

С учетом возможной продажи Хесуса Вальехо, Марко Асенсио, Дани Себальоса и Луки Йовича «Реал» может дополнительно привлечь средства на трансферы и выплаты зарплат. «Сливочные» также могут получить выплату в размере 361 миллиона евро (310 млн фунтов) в рамках своего партнерства с Legends и Sixth Street для управления коммерческими интересами реконструированного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

В минувшем сезоне «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Ливерпуль» (1:0). Также мадридский клуб выиграл чемпионат Испании.

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