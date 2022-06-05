СМИ узнали рекордный бюджет «Реала» на летнее межсезонье

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По информации портала, «Реал» на текущий момент урезал свой операционный бюджет, сократив расходы по всем направлениям. Также «сливочные» высвободят денежные средства за счет ухода футболистов с высокой зарплатой, а бюджет клуба пополнится благодаря победе в Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что команду покинут Марсело, Гарет Бэйл и Иско.

С учетом возможной продажи Хесуса Вальехо, Марко Асенсио, Дани Себальоса и Луки Йовича «Реал» может дополнительно привлечь средства на трансферы и выплаты зарплат. «Сливочные» также могут получить выплату в размере 361 миллиона евро (310 млн фунтов) в рамках своего партнерства с Legends и Sixth Street для управления коммерческими интересами реконструированного стадиона «Сантьяго Бернабеу».