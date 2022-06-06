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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду обратился с благодарностью к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за признание лучшим футболистом клуба прошедшего сезона.

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Источник: AP 2022

В голосовании он обошел вратаря Давида де Хеа и полузащитника Фреда, также номинированных на награду сэра Мэтта Басби, вручаемую лучшему игроку по версии болельщиков.

«Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Я горжусь тем, что получил награду сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на “Олд Траффорд” и в Английскую премьер-лигу. Эта награда принадлежит всем болельщикам, которые не оставили нас в очень трудном сезоне. Спасибо вам большое за то, что всегда были на нашей стороне и помогали нам вернуть “Манчестер Юнайтед” на правильный путь. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас», — написал Роналду в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Для Роналду это рекордная, четвертая награда сэра Мэтта Басби. Также болельщики признавали его лучшим в сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед». Он забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.

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