Роналду обратился с благодарностью к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за признание лучшим футболистом клуба прошедшего сезона.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за признание лучшим футболистом клуба прошедшего сезона.
В голосовании он обошел вратаря Давида де Хеа и полузащитника Фреда, также номинированных на награду сэра Мэтта Басби, вручаемую лучшему игроку по версии болельщиков.
«Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Я горжусь тем, что получил награду сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на “Олд Траффорд” и в Английскую премьер-лигу. Эта награда принадлежит всем болельщикам, которые не оставили нас в очень трудном сезоне. Спасибо вам большое за то, что всегда были на нашей стороне и помогали нам вернуть “Манчестер Юнайтед” на правильный путь. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас», — написал Роналду в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Для Роналду это рекордная, четвертая награда сэра Мэтта Басби. Также болельщики признавали его лучшим в сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.
В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед». Он забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.