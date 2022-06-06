Роналду обратился с благодарностью к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

«Спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня. Я горжусь тем, что получил награду сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на “Олд Траффорд” и в Английскую премьер-лигу. Эта награда принадлежит всем болельщикам, которые не оставили нас в очень трудном сезоне. Спасибо вам большое за то, что всегда были на нашей стороне и помогали нам вернуть “Манчестер Юнайтед” на правильный путь. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас», — написал Роналду в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).