Исламхан стал чемпионом Европы
Любительский футбольный клуб «Алма-Ата» стал чемпионом Европы на турнире в Париже, сообщает KazFootball.kz.
Любительский футбольный клуб «Алма-Ата» стал чемпионом Европы на турнире в Париже, сообщает KazFootball.kz.
На своем пути «Алма-Ата» победила команды из Австрии, Германии, Турции, Франции. В финале по пенальти выиграла у коллектива из Парижа.
В составе казахстанской команды выступали экс-капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне отбывающий дисквалификацию за допинг, а также бывший вратарь «Ордабасы» и «Актобе» Самат Отарбаев.
Турнир проводился в рамках Курултая.
Напомним, Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября 2020 года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда» и был дисквалифицирован на два года. Последний раз он выходил на поле в октябре 2020-го за «Аль-Айн» в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
До «Аль-Айна» Исламхан выступал за «Кайрат».