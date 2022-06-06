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6 июня, источник: Vesti.kz

Исламхан стал чемпионом Европы

Любительский футбольный клуб «Алма-Ата» стал чемпионом Европы на турнире в Париже, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: ФК "Аль-Айн"

На своем пути «Алма-Ата» победила команды из Австрии, Германии, Турции, Франции. В финале по пенальти выиграла у коллектива из Парижа.

В составе казахстанской команды выступали экс-капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне отбывающий дисквалификацию за допинг, а также бывший вратарь «Ордабасы» и «Актобе» Самат Отарбаев.

Турнир проводился в рамках Курултая.

Напомним, Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября 2020 года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда» и был дисквалифицирован на два года. Последний раз он выходил на поле в октябре 2020-го за «Аль-Айн» в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

До «Аль-Айна» Исламхан выступал за «Кайрат».

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