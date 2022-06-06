Исламхан стал чемпионом Европы

На своем пути «Алма-Ата» победила команды из Австрии, Германии, Турции, Франции. В финале по пенальти выиграла у коллектива из Парижа.

В составе казахстанской команды выступали экс-капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне отбывающий дисквалификацию за допинг, а также бывший вратарь «Ордабасы» и «Актобе» Самат Отарбаев.

Напомним, Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября 2020 года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда» и был дисквалифицирован на два года. Последний раз он выходил на поле в октябре 2020-го за «Аль-Айн» в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.