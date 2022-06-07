Роберт Левандовски — о своей ситуации в «Баварии»: где лояльность и уважение?

«Если ты был в клубе столько лет и всегда был готов помочь команде, несмотря на травмы и боль, выкладывался по полной, я думаю, будет лучше найти хорошее решение для обеих сторон. После такого успешного пути, готовности и поддержки с моей стороны лояльность и уважение, наверное, важнее бизнеса. Какой игрок захочет перейти в “Баварию”, зная, что с ним может случиться что-то подобное? Где же тогда лояльность и уважение?» — приводит слова Левандовского 90min.