Круче МакSим? Самые известные песни футбольных фанатов

На футбольных стадионах часто обретают вторую жизнь популярные песни прошлого, которые уже было отжили свое. На российских аренах то и дело можно услышать хиты МакSим, «Руки Вверх!», «Ленинграда» и других музыкантов в исполнении фанатов. В Европе такое практикуется очень давно — некоторые из подобных хитов даже успели стать полноценными гимнами футбольных клубов.

You’ll Never Walk Alone

Одним из самых известных примеров такой песни является You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), которую традиционно исполняют фанаты «Ливерпуля», «Селтика» и массы других клубов по всему миру. Эту композицию специально для мюзикла «Карусель» в 1945 году написали американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II. В 1963 году ее перепела ливерпульская группа «Gerry & The Pacemakers». Песня взлетела на вершину британского хит-парада, а на стадионе «Ливерпуля» ее стали включать перед стартовым свистком. Впоследствии композиция стала гимном болельщиков «красных», а ее название нанесли на эмблему клуба и на ворота Шенкли, ведущие на «Энфилд».

Freed from Desire

Электронный поп-хит 1997 года Галы Риццато завирусился среди болельщиков накануне Евро-2016. Все благодаря одному человеку — преданному болельщику «Уигана» Шону Кеннеди, который поделился видео, в котором поет песню на мотив Freed from Desire («Освобожден от желания»), посвященную нападающему его любимого клуба Уиллу Григгу. Видео быстро набрало популярность, и песня перекочевала на трибуны стадиона «Уигана», а оттуда — на Евро-2016, где ее при любом удобном случае распевали фанаты сборной Северной Ирландии, которую представляет Григг. Теперь практически каждому, кто смотрел тот турнир, знакомы строки «Will Grigg’s on fire, your defence is terrified!» («Уилл Григг в огне, ваша защита в ужасе!») и следующий за ними мелодичный распев.

Seven Nation Army

Песня американской группы «The White Stripes» стала настоящим гимном футбола по всему миру. Seven Nation Army («Армия семи наций») вышла в 2003 году и не сразу обрела популярность, но впоследствии стала большим хитом. В футбол она перекочевала в 2006 году. Первопроходцами стали болельщики бельгийского «Брюгге», которые отмечали громкую победу над «Миланом» в Лиге чемпионов, распевая гитарный проигрыш из этой песни. Seven Nation Army подхватили болельщики сборной Италии на ЧМ-2006, и после этого она окончательно закрепилась в качестве одной из самых легендарных песен в футболе.

Wonderwall

Нетленный хит легендарной манчестерской группы «Oasis» давно и прочно обосновался в репертуаре болельщиков «Манчестер Сити». Основатели группы братья Лиам и Ноэл Галлахеры — большие фанаты «горожан», поэтому логично, что их песня звучит на стадионе «Сити» после каждого матча. Трибуны самозабвенно пели строки «Maybe you’re gonna be the one that saves me» («Может быть, именно ты спасешь меня») после чемпионского матча против «КПР» в 2014-м, посвящая их Агуэро, а в 2019-м команда праздновала очередное чемпионство, распевая Wonderwall в раздевалке вместе с автором песни.

Battle Hymn of the Republic

У соседей из «Манчестер Юнайтед», конечно, тоже есть своя песня. Фанаты «красных дьяволов» гонят своих футболистов вперед, распевая «Glory, glory Man United!» на мотив американской патриотической песни середины XIX века «Боевой гимн Республики». В оригинальной версии пелось «Glory, glory, hallelujah!», но болельщики «Юнайтед» и других команд, позаимствовавших эту композицию, просто меняют последнее слово на название любимого клуба.

Football’s Coming Home

Есть песня, которая объединяет всех английских фанатов вне зависимости от их клубных предпочтений. Она, конечно же, посвящена сборной. Бритпоп-группа «The Lightning Seeds» написала песню об усталости от поражений и надежде на лучшее к Евро-1996, и фанаты вовсю распевали ее на турнире. Новый виток популярности композиция получила в 2018 году благодаря успешному выступлению англичан на чемпионате мира в России, где они дошли до полуфинала.

L'estate sta finendo

На итальянских аренах тоже знают толк в песнях. Особенно трогательным получился гимн, родившийся из поп-хита 80-х дуэта Righeira. В 2014 году о нем вспомнили фанаты заштатной «Л’Акуилы», сейчас выступающей в пятом дивизионе. Позже песню подхватили неаполитанские тиффози, и теперь романтичные строки о любви с первого взгляда (конечно же, к клубу) и защиту родного города регулярно разносятся над стадионом имени Диего Армандо Марадоны.

I'm Forever Blowing Bubbles

Той самой песне брутальных фанатов «Вест Хэма» о мыльных пузырях из фильма «Хулиганы» на самом деле уже больше ста лет — она вышла в США в 1919 году. Считается, что в Лондоне ее исполняют с 1920-х. За это время I"m Forever Blowing Bubbles («Я вечно пускаю пузыри») стала одной из самых узнаваемых фанатских песен в стране. Привыкшие к нестабильным выступлениям своей команды болельщики «Вест Хэма» каждый матч устраивают перформанс с мыльными пузырями и поют о том, как, подобно этим пузырям, лопаются их мечты, но сами они не теряют надежды.