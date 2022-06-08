Сколько денег Абрамович потерял из-за санкций. Арестованные самолеты, яхты, вынужденная продажа «Челси»

После начала спецоперации в Украине Роман Абрамович лишился половины своего состояния. Об этом стало известно благодаря отчету газеты The Times. Согласно нему, за последний год состояние российского олигарха сократилось примерно с 13,9 до 7,5 млрд долларов США.

Произошло это в первую очередь из-за наложенных на Абрамовича санкций Британским правительством. Также санкции наложил Евросоюз, обвинив олигарха в «продолжительных и тесных связях с Владимиром Путиным» и «привилегированном доступе к президенту». Как пишет тот же The Times, в данный момент Абрамович пытается оспорить это решение, направив в ЕС документы, где пытается доказать, что наложенные санкции дискриминационны, а его близкие отношения с Путиным не доказаны.