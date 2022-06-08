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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:12 (мск), источник: Sport24

Сколько денег Абрамович потерял из-за санкций. Арестованные самолеты, яхты, вынужденная продажа «Челси»

Миллиарды долларов.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

После начала спецоперации в Украине Роман Абрамович лишился половины своего состояния. Об этом стало известно благодаря отчету газеты The Times. Согласно нему, за последний год состояние российского олигарха сократилось примерно с 13,9 до 7,5 млрд долларов США.

Произошло это в первую очередь из-за наложенных на Абрамовича санкций Британским правительством. Также санкции наложил Евросоюз, обвинив олигарха в «продолжительных и тесных связях с Владимиром Путиным» и «привилегированном доступе к президенту». Как пишет тот же The Times, в данный момент Абрамович пытается оспорить это решение, направив в ЕС документы, где пытается доказать, что наложенные санкции дискриминационны, а его близкие отношения с Путиным не доказаны.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент Абрамович потерял огромные деньги, которые складываются из заморозки его имущества в Великобритании, Франции и Джерси, а также вынужденной продажи «Челси».

  • Вероятно, Роман Аркадьевич не получит 5 млрд долларов, которые ему полагаются за продажу футбольного клуба. Порядка 3 млрд переведены на замороженный счет Абрамовича в Великобритании. Сам олигарх заявлял, что они будут направлены на гуманитарную помощь жертвам спецоперации в Украине. Остальная часть (порядка 2 млрд долларов) пойдет на развитие «Челси».
  • В апреле министерство экономики и финансов Франции заявило, что конфисковало 33 объекта недвижимости, принадлежащих российским олигархам, на общую сумму в 23 млрд долларов (в том числе самолеты, яхты и виллы). В том числе десяток, находящихся в собственности Абрамовича. Точная сумма потерь бизнесмена неизвестна. Однако сообщалось, что арестована вилла «Шато де ла Круа» на мысе Антиб стоимостью 110 млн долларов, ранее являвшаяся домом отдыха короля Эдуарда VIII.
  • The Guardian пишет, что Абрамович распродает свою недвижимость в Лондоне, которая оценивается в 250 млн долларов.
  • В мае в Португалии был арестован дворец Абрамовича стоимостью порядка 12 млн долларов.
  • 6 июня суд Нью-Йорка дал разрешение на арест двух частных самолетов Абрамовича Boeing 787−8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, оценивающиеся в 400 млн долларов. Правда, конфисковать их вряд ли получится — один самолет находится в ОАЭ, второй — в России.
  • Под угрозой ареста находятся и две яхты Абрамовича — Eclipse (1 млрд долларов) и Solaris (430 млн). Но олигарх успел вывести оба судна из территориальных вод ЕС. Предположительно, сейчас они находятся в Турции.

Источник: Reuters
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