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13:52 (мск), источник: Sport24

«Челси» и «Интер» договорились об аренде Лукаку

«Челси» и «Интер» согласовали арендную сделку по нападающему Ромелу Лукаку, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Челси
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Источник: Reuters

Однако, как сообщает источник, клубам еще предстоит обсудить стоимость аренды.

Ранее стало известно, что миланский клуб планирует арендовать Лукаку на два сезона.

Напомним, что бельгиец перешел из «Интера» в «Челси» в августе 2021 года.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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