«Челси» и «Интер» договорились об аренде Лукаку
«Челси» и «Интер» согласовали арендную сделку по нападающему Ромелу Лукаку, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Челси
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«Челси» и «Интер» согласовали арендную сделку по нападающему Ромелу Лукаку, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Однако, как сообщает источник, клубам еще предстоит обсудить стоимость аренды.
Ранее стало известно, что миланский клуб планирует арендовать Лукаку на два сезона.
Напомним, что бельгиец перешел из «Интера» в «Челси» в августе 2021 года.
В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах.