«Челси» и «Интер» договорились об аренде Лукаку

Однако, как сообщает источник, клубам еще предстоит обсудить стоимость аренды.

Ранее стало известно, что миланский клуб планирует арендовать Лукаку на два сезона.

Напомним, что бельгиец перешел из «Интера» в «Челси» в августе 2021 года.