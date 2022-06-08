Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»

Контракт с 36-летним хорватом рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне Модрич отметился тремя голами и 12 результативными передачами в 45 матчах за «сливочных» во всех турнирах.

Модрич представляет «Реал» с 2012 года, полузащитник в составе клуба пять раз выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза — Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, по три раза — чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА и один раз — Кубок Испании. В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча», в том же году в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира в России.