Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Польша
Футбол. Лига наций
7.06
Литва
Турция
06
Футбол. Лига наций
7.06
Фарерские острова
Люксембург
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» снизил ценник на Мане в переговорах с «Баварией», стороны близки к соглашению

«Ливерпуль» и «Бавария» близки к достижению договорённости о трансфере нападающего Садио Мане, сообщает Sport Bild.

Бавария
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, изначально английский клуб запрашивал за сенегальского форварда € 50 млн, однако теперь сумма трансфера снизилась до € 45 млн. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич и генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан в ближайшее время отправятся в Англию для продолжения переговоров.

Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио Мане с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

 1730 ударов за бой. Рекорд, после которого боксёр сошёл с ума
Как убрать пивной живот с помощью одного упражнения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь