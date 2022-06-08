Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Польша
Футбол. Лига наций
7.06
Литва
Турция
06
Футбол. Лига наций
7.06
Фарерские острова
Люксембург
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» готов предложить 80 млн евро и бонусы за Нуньеса. «МЮ» связался с агентом форварда «Бенфики»

Два английских топ-клуба претендуют на Дарвина Нуньеса.

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
БенфикаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Ливерпуль» готовит устное предложение о трансфере форварда «Бенфики» за 80 млн евро плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, с агентом уругвайца связывались представители «Манчестер Юнайтед». И мерсисайдцы, и манкунианцы не намерены соревноваться в том, кто больше предложит за 22-летнего игрока.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь