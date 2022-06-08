«Ливерпуль» готов предложить 80 млн евро и бонусы за Нуньеса. «МЮ» связался с агентом форварда «Бенфики»
Два английских топ-клуба претендуют на Дарвина Нуньеса.
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
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Два английских топ-клуба претендуют на Дарвина Нуньеса.
«Ливерпуль» готовит устное предложение о трансфере форварда «Бенфики» за 80 млн евро плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Кроме того, с агентом уругвайца связывались представители «Манчестер Юнайтед». И мерсисайдцы, и манкунианцы не намерены соревноваться в том, кто больше предложит за 22-летнего игрока.
В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.