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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Валенсия» анонсировала назначение Гаттузо

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Сообщение с фото специалиста появилось в Twitter-аккаунте клуба.

Ранее Marca сообщила, что контракт Гаттузо с «Валенсией» будет рассчитан на два года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.

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