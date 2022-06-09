Легенда французского «Лиона» вернулся домой из Англии
Нападающий Александр Ляказетт вернулся в «Лион» после пяти лет в английском «Арсенале», сообщается на сайте французского футбольного клуба.
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Нападающий Александр Ляказетт вернулся в «Лион» после пяти лет в английском «Арсенале», сообщается на сайте французского футбольного клуба.
Контракт с французским форвардом рассчитан на три сезона.
Ляказетту 31 год, он является воспитанником «Лиона», в основном составе дебютировал в 2010 году, провел 275 матчей и забил 129 мячей. В 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции и был признан лучшим игроком первенства.
В 2017 году Ляказетт перешел в «Арсенал». С «канонирами» форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Всего за клуб он провел 206 матчей, забил 71 мяч. С 2013 по 2017 год провел 16 матчей (3 мяча) за сборную Франции.