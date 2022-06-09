Легенда французского «Лиона» вернулся домой из Англии

Контракт с французским форвардом рассчитан на три сезона.

Ляказетту 31 год, он является воспитанником «Лиона», в основном составе дебютировал в 2010 году, провел 275 матчей и забил 129 мячей. В 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции и был признан лучшим игроком первенства.