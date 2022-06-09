Роналдо проехал 200 км на электровелосипеде за 4 дня в честь выхода «Вальядолида» в Ла Лигу

Завершив путешествие, Роналдо сказал: «Невероятный опыт. Это того стоило, несмотря на сильную боль, в том числе и в заднице. Я обдумал тысячи вещей за эти дни. В этом году мы с “Вальядолидом” усердно поработали и смогли вернуться в Ла Лигу.



Путь святого Иакова был трудным, но теперь Франу Санчесу, моему спортивному директору, предстоит тяжелое время, нужно найти новичков. Мы должны создать хорошую команду, чтобы быть конкурентоспособными. Нужно работать, потому что этот год будет долгим. Все будет сложнее, потому что уровень в Ла Лиге выше.



Во время путешествия я отключил телефон, но клуб внимательно следил за рынком. Теперь я поговорю с Франом, чтобы начать работу».