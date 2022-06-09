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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги и Кариуса из клуба

«Ливерпуль» объявил об уходе четверых футболистов из клуба.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Команду покинут вратарь Лорис Кариус, а также форварды Шейи Оджо, Бен Вудберн и Дивок Ориги. Все четверо уйдут из «Ливерпуля» в конце июня, когда закончатся сроки действия контрактов игроков.

Дивок Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В конце мая сообщалось, что форвард близок к переходу в «Милан».

Кариус выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года, Оджо и Вудберн — воспитанники клубной академии.

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