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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
15:09 (мск), источник: ТАСС

Глава полиции Парижа оправдал применение слезоточивого газа в ходе финала Лиги чемпионов

При этом Дидье Лальман признал, что газ использовали в том числе против обычных зрителей, пришедших с семьями.

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ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Глава парижской полиции Дидье Лальман считает, что у правоохранителей не было иного выбора, кроме применения слезоточивого газа в ходе беспорядков, возникших во время финала Лиги чемпионов, который проходил на столичном стадионе Stade de France 28 мая.

«Мы применили слезоточивый газ — единственное средство в распоряжении полиции, чтобы оттеснить толпу. Я считаю, что применение физического насилия было бы ошибкой. Применение газа оказалось эффективным», — сказал префект полиции на слушаниях в Сенате Франции (верхней палате парламента) в четверг.

Одновременно он признал, что газ был использован в том числе против обычных зрителей, пришедших часто с семьями. «Я сожалею об этом, но у нас не было других средств», — подчеркнул глава полиции.

В финале «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Начало матча было задержано на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Согласно данным МВД, более 100 человек были задержаны за различные правонарушения на спортивной арене и в районе фан-зон перед началом и во время финала. В ходе стычек с болельщиками на подступах к стадиону пострадали семь сотрудников полиции.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж из-за ситуации на Украине.

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