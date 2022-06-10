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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:01 (мск), источник: Sport24

«Челси» объявил об уходе Кристенсена

«Челси» на официальном сайте объявил об уходе из клуба четырех футболистов.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Лондонский клуб покинули защитник Андреас Кристенсен, полузащитник Дэнни Друкуотер, хавбек Чарли Мусонда, а также защитник Джейк Кларк-Солтер. У каждого из них в конце июня истекает срок действия контракта.

Самый именитый из четверки — Кристенсен, как ожидается, продолжит карьеру в «Барселоне».

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